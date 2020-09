Joao Mario Inter, tre club di Premier interessati: si attendono offerte

Joao Mario è sempre più ai margini dell’Inter. Il portoghese, rientrato quest’estate dal prestito alla Lokomotiv Mosca, non ha preso parte al ritiro pre stagionale nerazzurro ufficialmente per motivi familiari e non rientrerebbe nel progetto tecnico di Antonio Conte.

L’ex Sporting Lisbona considererebbe conclusa la sua esperienza in nerazzurro e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. L’Inter vorrebbe cederlo, questa volta, a titolo definitivo e sarebbe pronta a lasciarlo partire per circa 12/15 milioni di euro, ma non è escluso che possa essere ceduto per una cifra nettamente inferiore.

Secondo quanto riportato da Record, il futuro del portoghese potrebbe essere ancora in Premier League. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero Leeds, Newcastle e il West Ham. I tre club britannici avrebbero già fatto un primo sondaggio e i nerazzurri sarebbero in attesa di offerte concrete e non sembrerebbero intenzionati ad accettare prestiti.