Joao Mario Inter, il portoghese a Lisbona per sostenere le visite mediche

Non è ancora finito il mercato nerazzurro, nella giornata di oggi dovrebbe essere ufficializzato la cessione in prestito di Joao Mario allo Sporting Lisbona. Nuovo prestito per il portoghese, che dopo le esperienze al West Ham e al Lokomotiv Mosca ha deciso di tornare in patria nel club in cui è cresciuto ed esploso.

Come riportato da MaisFutebol, il classe ‘93 è già arrivato a Lisbona ed entro le prossime ore dovrà sottoporsi alle visite mediche e successivamente firmare il contratto che lo legherà allo Sporting per una stagione.

Il club nerazzurro ha definito l’accordo con i lusitani nella giornata di ieri per un prestito secco senza opzione di riscatto. Lo Sporting non pagherà l’intero ingaggio, ma solo solo una parte. Secondo il quotidiano portoghese circa un milione di euro, ovvero solo un terzo dello stipendio percepito attualmente dal giocatore in nerazzurro.