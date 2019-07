Joao Mario, il Monaco ha avanzato la prima offerta all'Inter: i dettagli

Arrivato dallo Sporting nell'estate del 2016, Joao Mario in nerazzurro non è mai riuscito ad imporsi. Prima di approdare all'Inter il giocatore veniva da un ottimo europeo da protagonista, e per questo motivo il club meneghino lo pagò ben 40 milioni di euro.

Oggi però lo scenario è cambiato. A bilancio il portoghese è a circa 18 milioni e per non fare minusvalenza basterebbe cederlo alla suddetta cifra. Tra i club più interessati al giocatore, ci sarebbe il Monaco.

Sportmediaset fa sapere che i monegaschi per prelevare Joao Mario avrebbero offerto 15 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere considerata non soddisfacente ma che è stata comunque presa in considerazione dal club meneghino.