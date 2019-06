Joao Mario - Due pretendenti per il portoghese, tra cui un suo ex club

Arrivato nell'estate del 2016 per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, Joao Mario in nerazzurro non è mai riuscito ad esprimere al meglio il talento mostrato all'Europeo vinto poco prima che approdasse a Milano.

Il portoghese, nonostante sia il secondo affare più costoso della storia del club meneghino (il primo è quello di Christian Vieri), non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Antonio Conte.

Per questo motivo, lo Sporting, attraverso il Presidente Frederico Varandas, sogna un ritorno del giocatore nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Su Joao Mario però, c'è da segnalare anche l'interesse dell'Everton.