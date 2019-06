Joao Mario, ci siamo: Inter e Monaco si avvicinano. Le cifre dell'affare

Dopo tre stagioni, l'avventura di Joao Mario all'Inter potrebbe essere ai titoli di coda. Arrivato dallo Sporting nell'estate del 2017 per 40 milioni di euro, il portoghese ad oggi è il secondo acquisto più costoso della storia del club meneghino.

Oggi per lui c'è il forte interesse del Monaco. L'Inter dal canto suo sembra tutt'altro che intenzionata a blindare. Per questo motivo, i contatti tra i monegaschi e i nerazzurri proseguono tranquillamente. Sulle cifre della trattativa, la Gazzetta dello Sport scrive:

"I francesi per ora offrono 3 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 15. Parti non troppo lontane, insomma. Senza dimenticare che l’Inter si libererebbe anche di un ingaggio molto pesante".