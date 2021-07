Joao Mario-Benfica, una clausola complica i piani: resta una sola soluzione

Si complica ancora una volta la cessione di Joao Mario. Il centrocampista, reduce dal prestito allo Sporting Lisbona, avrebbe già trovato l’intesa con il Benfica ma una clausola potrebbe bloccare l’operazione o quantomeno complicare i piani dell’Inter.

Nel contratto di Joao Mario, infatti, è presente una clausola che impedisce all’Inter di cederlo a titolo definitivo a qualsiasi squadra portoghese diversa dallo Sporting. Secondo quanto riportato da Record , nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra le due squadre e gli avvocati, per provare a sbloccare l’affare e trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti

L'unica soluzione per aggirare in qualche modo la clausola sarebbe quella della risoluzione del contratto di Joao Mario con l’Inter. Un ipotesi che sta prendendo piede nelle ultime ore, anche se non darà la possibilità ai nerazzurri di monetizzare dalla sua cessione ma almeno le consentirà di liberarsi del pesante ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione.

L’acquisto potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, tempo di risolvere la questione societarià del club portoghese dopo l’arresto del presidente Viera, accusato di frode fiscale e riciclaggio.