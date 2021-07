Joao Mario Benfica, fumata bianca in arrivo: le cifre dell'affare

La carriera sportiva di Joao Mario continuerà ad essere in Portogallo. Dopo l'annata convincente con la maglia dello Sporting Lisbona, il centrocampista adesso è pronto a passare al Benfica del neo-presidente Rui Costa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Record, l'affare si concluderà sulla base di un'operazione da 7.5 milioni di euro. Il tutto, dopo aver informato lo Sporting di tale trattativa (club che eventualmente avrebbe il diritto di pareggiare l'offerta).

Nel caso in cui questo club dovesse continuare a non mostrare interesse concreto, a quel punto Joao Mario si accaserà definitivamente al Benfica proseguendo la propria carriera in patria. La fumata bianca può arrivare già nelle prossime ore.