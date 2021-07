Joao Mario Benfica, al momento un solo ostacolo. Poi sarà fumata bianca

Il futuro di Joao Mario resta ancora pieno di interrogativi. Il centrocampista, ormai da anni fuori dal progetto nerazzurro e in giro per l'Europa in prestito, sta cercando una nuova sistemazione in vista della stagione 2021/2022.

L'intenzione del classe 1993 sarebbe quella di rimanere allo Sporting, ma quest'ultimo club non ha ancora sferrato l'attacco decisivo per acquistarlo definitivamente dall'Inter. Di conseguenza, alla corsa adesso si è aggiunto anche il Benfica.

Secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano A Bola, Jorge Jesus avrebbe richiesto esplicitamente Joao Mario. Per arrivare ad ingaggiarlo però, servirà annullare l'attuale clausola che impedirebbe al centrocampista di giocare in Portogallo con una maglia diversa da quella dello Sporting.