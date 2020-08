Joao Mario Benfica, affare possibile senza penali da pagare allo Sporting

Il futuro di Joao Mario è sempre più lontano da Milano. Arrivato all'Inter nell'estate del 2016 dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro più bonus (dopo Romelu Lukaku è l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro), nel capoluogo lombardo il giocatore non si è mai riuscito ad esprimere come si deve.

Il portoghese è stato in prestito prima al West Ham e poi alla Lokomotiv Mosca, entrambi club che hanno rispedito Joao Mario e che vedono l'Inter ancora una volta costretta a piazzare il calciatore altrove. Su di lui ora sembra muoversi il Benfica, e a riguardo Record quest'oggi ha fatto una precisazione importante.

Nell'ultimo periodo si è parlato di una potenziale penale da 30 milioni di euro che l'Inter avrebbe dovuto versare nelle casse dello Sporting Lisbona qualora Joao Mario fosse stato ceduto ad un club rivale. Il quotidiano portoghese però, ha fatto sapere che nel contratto del classe '93 non vi è presente alcuna clausola simile. Pertanto, l'approdo al Benfica è possibile senza ritorsioni economiche per il club di Via della Liberazione.