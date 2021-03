Joao Mario allo Sporting: ma a una condizione (O Jogo)

Joao Mario è sempre più vicino a lasciare l'Inter, questa volta in maniera definitiva. Il portoghese è stato il tormentone degli ultimi mercati nerazzurri, sempre in partenza, ma nessuno lo ha mai riscatto in maniera definitiva: West Ham prima e Lokomotiv poi.

In estate ha fatto ritorno a casa sua, allo Sporting Lisbona, e ora sembrerebbe essersi ritrovato, tanto che secondo quanto riportato da O Jogo, il club lusitano sarebbe pronto a pagare 10 milioni d'ingaggio.

Joao Mario è diventato un giocatore importante per l'allenatore Amorim, che vorrebbe fare di tutto per riscattarlo. L'unico ostacolo della trattativa, al momento, è l'ingaggio del portoghese: "Se i 10 milioni di euro richiesti dall'Inter non fanno paura, anche perché possono essere ammessi purché pagati a rate nel tempo - scrive O Jogo - lo stipendio dell'attuale va ben oltre quello che è il tetto salariale".

Possibile dunque che Joao Mario possa abbassare le pretese per tornare a giocare nel club che lo ha lanciato.