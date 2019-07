Jiangsu Suning, salta il trasferimento di Bale: che succede adesso?

22 milioni netti a stagione per 3 anni. Era stata questa l'offerta accettata da Gareth Bale e che gli era stata avanzata dallo Jiangsu Suning.

Secondo la BBC però, per motivi ancora da chiarire, il gallese - almeno per il momento - non metterà piede in Cina. Che il motivo sia legato al limite del numero degli stranieri tesserabili può essere un'opzione plausibile.

L'unica certezza però è che, come confermato quest'oggi anche dall'agente dell'ex Tottenham Jonathan Barnett, Zinedine Zidane non ha alcuna intenzione di inserirlo all'interno del progetto blanco. Cosa succederà dunque adesso? Dirlo con certezza è complicato, ma Bale è stimato da molti top club europei, tra cui Manchester United ed Inter.