Izzo Inter, affare possibile a gennaio: il Torino abbassa le pretese

La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per il mercato invernale e starebbe monitorando con attenzione diversi profili. Il reparto che molto probabilmente sarà rinforzato è quello difensivo, che ha ampiamente deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. Nei 10 incontri disputati finora tra campionato e Champions League, l’Inter ha subito ben 16 gol.

Attualmente sono presenti in rosa soltanto 4 centrali di ruolo: De Vrij, Skriniar, Bastoni e Ranocchia con D’Ambrosio e Kolarov reinventati in quella posizione. Per questo motivo, a gennaio potrebbe arrivare un nuovo rinforzo. Il principale candidato sarebbe Armando Izzo del Torino, già cercato dai nerazzurri in estate.

Il difensore non rientra nei piani di Marco Gianpaolo e sta trovando pochissimo spazio. I granata lo avrebbero inserito nella lista dei partenti e sarebbero in attesa di offerte concrete. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la valutazione del giocatore è notevolmente calata rispetto ai 25 milioni chiesti in estate da Urbano Cairo, che adesso sarebbe pronto a cederlo a prezzo di saldo. L’Inter sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo a gennaio e potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Matias Vecino. Sulle tracce del centrale ci sarebbero anche Roma e Lazio.