Inzaghi-Inter, il tecnico ha fatto un nome specifico alla sociatà: la rivelazione del giornalista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/07/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro fa una richiesta specifica alla società. In questi giorni tumultuosi di mercato, in casa interista si sta cercando di mettere a posto i reparti che, al momento, sono scoperti. Infatti, tanti sono stati gli addii alla maglia nerazzurra in quest’estate e quella che si appresta ad esserci è una vera e propria rivoluzione all’interno della rosa.

Ovviamente, tra la dirigenza e Simone Inzaghi, ci sono stati degli incontri per provare a trovare dei punti di incontro e trovare quelle pedine che potrebbero fare al caso dell’Inter. Una delle richieste fatte dal tecnico è quella di un esterno sinistro, con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Dimarco e di Gosens.

L’esterno tedesco, è nel mirino di alcuni club di Bundesliga, anche se la quadra con la società di viale della Liberazione non è ancora stata trovata. Intanto, per il suo eventuale sostituto, Inzaghi avrebbe fatto un nome in particolare a Marotta e Ausilio e proprio di questo, ai microfoni di Telelombardia, ha parlato il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin.

Ecco le parole di Biasin: “Che io sappia, Inzaghi su gli esterni cercava giocatori differenti rispetto a quelli della passata. Voleva qualcuno in grado di saltare l’uomo, cosa che Cuadrado sa fare benissimo. In teoria, a sinistra lui puntava su Carlos Augusto, obiettivo in teoria ancora vivo. Nella testa di Inzaghi, in vista della prossima stagione, in questo momento secondo me c’è: ‘Attenzione, perché secondo me questa è una squadra da provare”.