Inzaghi-Inter, addio in estate: c’è la forte suggestione che arriva dalla Spagna

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2023

Inzaghi-Inter, le strade si separeranno a giugno? La stagione è arrivata al suo giro di boa, ma già ci sono i primi verdetti sul campo. L’Inter, visto il pessimo inizio di campionato, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions, nonostante la qualificazione in semifinale di Coppa Italia e nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, si ritrova a dover rinunciare, per il secondo anno di fila, all’obiettivo primario dello scudetto.

Troppi i tredici punti di distacco dalla capolista Napoli. Proprio per questo, in estate, potrebbe esserci un cambio sulla panchina nerazzurra, con Simone Inzaghi che potrebbe lasciare definitivamente Milano. Per sostituirlo, dalla Spagna, arriva un nome che sicuramente farà piacere ai tifosi nerazzurri dal momento che è molto amato dall’ambiente.

Inzaghi-Inter, le strade potrebbero separarsi in estate: dalla Spagna arriva il nome del sostituto in panchina

Dunque, Simone Inzaghi, a fine anno, potrebbe non essere più l’allenatore nerazzurro. Secondo quanto riportato dal portale TodoFichajes.com, la dirigenza non ha apprezzato la troppa alternanza di risultati negativi ad inizio stagione che ne hanno compromesso la continuità. Per questo, in cima alla lista dei pensieri del club di viale della Liberazione, ci sarebbe un nome che scalda molto la piazza.

Si tratta di Diego Simeone. Secondo lo stesso portale, infatti, durante la pausa per il Mondiale, la dirigenza nerazzurra, avrebbe avuto un incontro esplorativo con il Cholo per capire la fattibilità dell’affare. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se davvero in casa Inter ci sarà un avvicendamento. Di certo, il nome di Simeone, resterà sempre un’aura ingombrante sulla panchina nerazzurra, specie dopo le sue parole, di voler sedere, un giorno, su quella panchina.