Inter,possibile colpo a sorpresa dall'Ajax, in agenda incontro con i nerazzurri

L'Inter è alla ricerca di rinforzi di livello, il reparto che avrà bisogno di ritocchi è proprio il centrocampo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FcInterNews, i nerazzurri starebbero lavorando sotto traccia per Donnie Van de Beek, centrocampista d'insermento dell'Ajax delle meraviglie.

In queste ore, l'entourage del classe 97' è presente a Milano, - e come si legge su FcInterNews - è fissato a breve un meeting con la dirigenze dell'Inter per discutere il trasferimento del centrocampista.

I Lancieri valutano il nazionale olandese circa 50 milioni di euro. Non sarà un'asta facile, dato che è seguito dalle big d'Europa, come Real Madrid, Tottenham e Manchester United.