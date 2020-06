Inter,il Barcellona non sogna più Lautaro,il chiodo fisso è un altro

Il calciomercato è davvero il regno dove tutto è possibile ed anche il suo contrario. La massiccia campagna d’informazione architettata dalla stampa spagnola, Mundo Deportivo e Sport in testa, ha battuto per mesi la pista che voleva Lautaro Martinez al Camp Nou fin dal prossimo anno.

Leo Messi ha deciso, Leo Messi lo vuole, tutto il resto non conta. Tra il dire ed il fare c’è però una clausola rescissoria di 111 milioni di cui l’Inter pretende il rispetto fino all’ultimo euro. Uno scoglio arduo anche per un top club come quello blaugrana, minato nelle certezze dai danni del covid 19 e da una situazione economica non brillantissima come riconosciuto dall’ex Presidente Laporta e anche da qualche giornalista come Francesc Aguilar.

Proprio l’editorialista di Mundo Deportivo giorni fa ha sottolineato come sia impossibile per il Barca pagare la clausola per Lautaro senza prima riuscire a cedere qualcuno dei pesanti esuberi presenti in rosa, primo tra tutti Coutinho, a bilancio per oltre 100 milioni di euro e prossimo a rientrare dal prestito al Bayern Monaco dove non è riuscito a convincere nessuno.

Ma le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore dalla redazione di Interdipedenza, confermate poi anche dallo stesso Aguilar, parlano di un chiodo fisso che regna a Barcellona, riportare Neymar al Camp Nou. Messi non è eterno e proprio il brasiliano sarebbe il suo erede naturale. In più, paradossalmente, l’operazione potrebbe essere economicamente meno impegnativa di quella di Lautaro.

Il giocatore dell’Inter è un grande prospetto ma ovviamente non gode ancora del circuito di sponsor milionari che ruotino attorno a lui ed al club del quale veste la maglia. Neymar al contrario è un personaggio-industria, quando si muove sposta interessi economici enormi fatto di aziende di tutto il mondo pronte a legare il loro marchio al suo nome e di proventi giganteschi dai social.

Proprio gli sponsor potrebbero rappresentare la carta vincente in mano al Barca per riportare la stella carioca in Spagna dopo il tradimento del passaggio al PSG, un fiume di denaro che potrebbe riversarsi nelle casse del club rendendo tutto più semplice.

Per la felicità di tutti. Del Barcellona e dei suoi tifosi che tornerebbero ad esultare per il loro beniamino, per Neymar già annoiato da Parigi e anche per l’Inter, a quel punto ben felice di tenersi Lautaro.