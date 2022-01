Inter, Zhang incontra la dirigenza, rinviato l’argomento più caldo

Mercato Inter Zhang - Dopo aver incontrato Inzaghi e la squadra Steven Zhang ha cenato alla Pinetina con tutta la dirigenza dell'Inter. Erano presenti il mister, Beppe Marotta, Piero Ausilio Dario Baccin, Alessandro Antonello e Matteo Pedinotti. Unico assente Javier Zanetti, di rientro dal’estero nelle prossime ore.

Dopo un’assenza lunghissima, l’arrivo di Zhang era molto atteso. Nei prossimi giorni il Presidente si troverà numerosi dossier sulla scrivania, alcuni relativi alla squadra altri alla dirigenza, tutti fondamentali per permettere al gruppo di vivere la seconda parte della stagione con la serenità necessaria per inseguire il traguardo della seconda stella e pensare di poter superare lo scoglio europeo del Liverpool. Intanto domani sera sarà presente a San Siro per Inter Lazio e mercoledì prossimo assisterà alla finale di Supercoppa con la Juventus.

Luca Marchetti su Sky Sport ha riferito che Steven Zhang ha riferito che durante la serata non si è parlato di mercato perché al momento nessuna operazione sarebbe urgente, serve piuttosto programmare per quello della prossima finestra estiva.