Inter, Young saluta i nerazzurri: visite mediche entro 24 ore

Ashley Young saluta l’Inter dopo un anno e mezzo dal suo arrivo, il suo futuro sarà in Premier League. Il classe 85 andrà via a parametro zero dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dei nerazzurri. Alla base della scelta, ci sarebbe la volontà del giocatore di tornare in patria per essere più vicino alla sua famiglia.

Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, il laterale inglese sarebbe a un passo dal trasferimento all’Aston Villa. L’entourage dell’esterno starebbe definendo gli ultimi dettagli del contratto che lo legherà ai Villan per una stagione con opzione per il secondo.

L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, Ashley Young, infatti, dovrebbe svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto entro le prossime 24 ore.