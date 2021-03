Inter, Wijnaldum: “Si parla troppo, quando avrò notizie ne parlerò io”

L’Inter è sempre attenta al mercato dei parametri zero e starebbe monitorando con attenzione alcuni giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Il nome in cima alla lista dei nerazzurri sarebbe sempre quello di Georginio Wijnaldum del Liverpool. L’olandese sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il contratto con i Reds e il suo agente si starebbe da tempo guardando intorno alla ricerca di un nuovo club.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diverse squadre, tra cui il Barcellona che sembrerebbe attualmente quella in pole position. I blaugrana, infatti, sarebbero da tempo in contatto con il suo agente e stando a quanto riportato dal Sunday Times, le parti avrebbero già trovato un principio di accordo.

L’olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni della Nos, preferendo non sbilanciarsi: "Si parla sempre di queste cose e del mio futuro, ma come ho detto in altre occasioni, non ho ancora notizie. Ne parlano i giornali, ma quando avrò notizie io ne parlerò. Adesso penso alla Nazionale, sono qui per parlare delle partite contro Turchia, Lettonia e Gibilterra".