Inter-Vlahovic, trattativa difficile: ecco chi è il favorito per l'attacco

L'Inter, dopo la formalizzazione dell'acquisto di Edin Dzeko a parametro zero dalla Roma, e dopo l'uscita di Romelu Lukaku, il cui annuncio da parte del Chelsea è, oramai, imminente, si concentrerà sull'acquisto di un altro attaccante per rimpolpare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. I nomi, sempre i soliti: quelli di Dusan Vlahovic e Duvan Zapata. Il primo obbiettivo è il centravanti serbo della Fiorentina per cui la Fiorentina chiede 70 milioni di euro per replicare quanto fatto con Federico Chiesa.

Oltre alla richiesta della Fiorentina, c'è anche tanta concorrenza fatta dal Tottenham e dall'Atletico Madrid che potrebbero soddisfare le richieste di Rocco Commisso e avere l'attaccante che stanno cercando in questo mercato. L'Inter non demorde e cercherà, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, di fare in modo di arrivare ad un accordo.

Ma la cosa non sarà facile, per questo il favorito, in termini economici, è sempre l'atalantino Duvan Zapata. Vedremo quale delle idee in viale della Liberazione verrà soddisfatta. Inzaghi, intanto, spera di avere quanto prima un altro attaccante per poter avere una rosa pronta per la prima giornata contro il Genoa.