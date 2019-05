Inter vigile su Radu, in caso di riscatto possibile pista francese per lui

La gara contro la Fiorentina, sarà con buone probabilità l'ultima partita con la maglia del Genoa per Ionut Radu. L'estremo difensore rumeno, pare essere destinato infatti a tornare all'Inter al termine di questa stagione. La società nerazzurra vanta, come noto, una clausola a suo favore che le permetterà di riacquistare il giovane portiere per circa 12 milioni di euro.

L'Inter crede molto nelle capacità del ragazzo, che nel corso di questa stagione ha avuto un ottimo rendimento ed è cresciuto in maniera esponenziale sotto ogni punto di vista. Nei piani del club di Corso Vittorio Emanuele, Radu sarebbe l'erede designato di Samir Handanovic, che però è destinato a vestire nerazzurro almeno fino al 2021.

Possibile, dunque, un nuovo prestito per il ragazzo che continuerebbe a fare esperienza e a giocare con continuità. Ma nel calciomercato difficile prevedere cosa possa accadere. Secondo FcInterNews, sulle tribune del Franchi, domani sera saranno seduti emissari del Lione. Il club transalpino potrebbe presto presentare una corposa offerta ufficiale ad i nerazzurri, che difronte alla possibilità di una cospicua plusvalenza potrebbe seriamente prendere in considerazione la cessione del giovane.