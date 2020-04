Inter, Vidal si allontana: il cileno verso la Premier League

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando sottotraccia sul mercato per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di qualità a centrocampo. L’obiettivo principale sarebbe sempre Arturo Vidal del Barcellona, già vicinissimo all’Inter durante la finestra di mercato invernale. Il cileno sembrerebbe destinato a lasciare la Spagna la prossima estate ed è valutato 15-20 milioni di euro. I blaugrana potrebbero offrirlo come parziale contropartita per Lautaro Martinez. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio percepito dal cileno. Nel mirino nerazzurro ci sarebbero anche Gaetano Castrovilli della Fiorentina, Sandro Tonali del Brescia e Corentin Tolisso del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il futuro dell’ex centrocampista bianconero potrebbe essere in Premier League. Sulle sue tracce, oltre ai nerazzurri, ci sarebbe anche il Manchester United e il Newcastle. Le magpies sono state da poco rilevate dal fondo saudita Public Investment Fund di Riad (PIF); che sembrerebbero intenzionate a rivoluzionare la rosa e a far partire un nuovo progetto tecnico ambizioso. Come riporta il quotidiano spagnolo, la squadra al momento in pole sarebbe ancora l’Inter; ma attenzione alla concorrenza inglese. Il cileno, infatti, potrebbe essere attratto dal fascino della Premier League e da due squadre dalle grandi ambizioni.