Inter, Vidal complicato. A gennaio all-in per un centrocampista della serie A

L'Inter è alla ricerca di (almeno) un centrocampista da regalare a Conte in vista del mercato di gennaio. I nomi seguiti sono diversi, come riportato da Tuttosport. L'obiettivo numero uno è Vidal, autentico pallino del tecnico.

In questo momento però il Barcellona non sembra essere disposto a cederlo a gennaio. L'Inter, inoltre, potrebbe acquistarlo solo con la formula del prestito. per questo motivo la possibilità di vedere il cileno a Milano sono pochissime.

Per questo motivo si stanno valutando profili alternativi, ed il nome in cima alla lista è quello di Kulusevsky. Il giocatore in forza al parma, ma di proprietà dell'Atalanta, piace più di De Paul, m ai bergamaschi lo valutano più di 35 milioni di euro.