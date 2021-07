Inter-Vidal, che fare? Una società si fa avanti per il cileno

Arturo Vidal è uno dei giocatori in uscita per quanto riguarda l'Inter della prossima stagione. Il cileno non rientra nei piani di Simone Inzaghi ed il suo ingaggio spinge la società a trovare una nuova sistemazione, ma non sarà affatto semplice visto che proprio l'alto stipendio spinge anche le eventuali pretendenti a fare delle riflessioni in merito.

Intanto, secondo quanto riportato da parte del quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbe una società molto interessata al giocatore, ovvero il Boca Juniors del vice-presidente Juan Roman Riquelme, intenzionato più che mai a portare rinforzi d'esperienza e vincenti alla propria causa.

Per fare in modo che la trattativa possa andare a lieto fine, però, è necessaria una condizione dirimente: la risoluzione contrattuale tra l'ex Barcellona e l'Inter, affinchè, successivamente, poi, si possa imbastire una trattativa per fissare le condizioni contrattuali e, soprattutto, quelle di natura economica.