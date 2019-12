Inter Vidal, cambia lo scenario. Gesto eloquente del cileno

Cambia lo scenario sul fronte Arturo Vidal, desiderio numero uno di Antonio Conte in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Il cileno infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbe reso protagonista di un gesto eloquente nella serata di martedì.

Quando infatti gli è stato comunicato che non avrebbe fatto parte dei titolari per il match contro il Real Madrid ha lasciato l'allenamento, senza partecipare, come di consueto, alla sessione facoltativa. Addirittura Jordi Alba lo avrebbe richiamato per invitarlo a tornare indietro, ma Vidal non ne ha voluto sapere.

Nessuna rottura eclatante, solo una grossa delusione, sintomo di un malessere. La cessione quindi sembrerebbe più che plausibile, ma gli ostacoli per i nerazzurri sono due. In primis la volontà del Barcellona di cedere il centrocampista solo a fronte di un'offerta cospicua (20-25 milioni), visto che entro giugno dovranno entrare nelle casse circa 150 milioni di euro.

Per questa ragione sarebbe accettabile un eventuale prestito, ma con obbligo di riscatto. Inoltre in uscita da Barcellona c'è già alena, direzione Betis. resta quindi complicato che valverde si privi di entrambi.