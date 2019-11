Inter, vicinissima una cessione: "Accordo trovato, aspettiamo il giocatore"

Sempre più vicina in casa Inter la cessione del giovane attaccante brasiliano Gabigol. A confermarlo è lo stesso vice presidente del Flamengo, club in cui il giocatore attualmente si trova in prestito.

Il dirigente si è espresso in maniera chiara, affermando che i due club hanno trovato l'intesa praticamente su tutto. C'è infatti un accordo sia sulla cifra che i brasiliani dovranno versare all'Inter che sulla formula del pagamento.

Tuttavia potrebbe esserci un ostacolo. Lo stesso vice presidente Marcos Braz ha infatti sottolineato che ora sarà il giocatore a dover decidere se proseguire con il club di Rio, o se invece vorrà ascoltare altre proposte.