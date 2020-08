Inter, Vecino snobba il Torino. L’uruguaiano vuole giocare in Champions

La dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro sul fronte cessioni per piazzare gli esuberi presenti in rosa. Tra questi ci sarebbe anche Matias Vecino. L’uruguaiano, titolarissimo la scorsa stagione con Luciano Spalletti, in questa stagione è riuscito a trovare pochissimo spazio e non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte.

L’Inter vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 20 milioni di euro, ma non è escluso che possa utilizzarlo come pedina di scambio. La squadra al momento più interessata al giocatore sarebbe il Torino di Marco Giampaolo. L’ex tecnico di Milan e Sampdoria lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri e Urbano Cairo sarebbe pronto a fare un tentativo per accontentarlo.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il trasferimento di Matias Vecino in granata sarebbe attualmente un ipotesi abbastanza complicata. La volontà dell’ex Fiorentina sarebbe quella di trasferirsi in una squadra che disputerà la prossima Champions League e sarebbe in attesa di proposte concrete.