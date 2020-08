Inter, Vecino complica i piani nerazzurri: chiara la volontà del giocatore

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per pianificare la prossima stagione. Durante il summit di qualche giorno fa, Antonio Conte avrebbe dettato una linea tecnico tattica ben precisa, sia per il mercato in entrata che in quello in uscita. Il reparto che verrà maggiormente rinforzato sarà il centrocampo, dove i nerazzurri sarebbero già pronti a chiudere per Sandro Tonali e Arturo Vidal.

Prima di acquistare nuovi giocatori, bisognerà vendere gli esuberi presenti attualmente in rosa. Sul piede di partenza ci sarebbero diversi giocatori, tra cui Matias Vecino. L’uruguaiano non è mai riuscito a convincere del tutto Antonio Conte durante la passata stagione ed è finito in fondo alla gerarchie. Come riportato da calciomercato.com, l'Inter vorrebbe incassare dalla cessione del giocatore almeno 20 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai nerazzurri di fare una plusvalenza e sarà subito reinvestita sul mercato.

Sulle tracce di Matias Vecino ci sarebbero diversi club, ma che non riscuoterebbero il gradimento del giocatore. La volontà dell’ex Fiorentina sarebbe quella di trasferirsi in un club che gioca competizioni europee e, possibilmente, la Champions League. Volontà che rischia di complicare i piani dell’Inter sul mercato, dato che al momento non si registrerebbe nessun interesse di squadre che giocheranno la prossima Champions League.