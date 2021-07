Inter-Vecino, avanti insieme? Come la pensa Inzaghi

La storia tra l'Inter e Matias Vecino potrebbe continuare anche nella prossima stagione. Infatti, Simone Inzaghi, avrebbe posto il veto per la cessione del centrocampista uruguayano in vista di questa estate e vorrebbe puntare su di lui dato che lo considera un elemento importante per la squadra, come riportato da Repubblica.

Dal canto suo l'uruguayano non vorrebbe essere una semplice alternativa e vorrebbe cambiare destinazione per avere un minutaggio maggiore rispetto alle ultime due stagioni in cui non era centrale per Antonio Conte.

Ci vorrà tutta l'opera di mediazione di Marotta e Ausilio per convincere il giocatore a restare, in modo da accontentare Simone Inzaghi che lo considera un elemento affidabile per la prossima stagione.