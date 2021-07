Inter, Vanheusden solo di passaggio: tre squadre su di lui

Dopo averlo riacquistato dallo Standard Liegi, in cui ha giocato per due stagione, il difensore centrale belga classe 1999, Zinho Vanheusden, torna all'Inter, ma soltanto di passaggio. Sul giocatore, infatti, ci sono tante squadre di Serie A pronte a prelevarlo in prestito, in modo da potergli consentire di avere continuità dopo la rottura del crociato.

Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, infatti, sul giocatore ci sarebbero gli interessamenti di tre società, ovvero Spezia, Bologna e Genoa, con la prima in vantaggio sulle altre per averlo con sè nella prossima stagione.

Non convocato da Simone Inzaghi per il ritiro, potrebbe essere l'occasione giusta per vederlo nel nostro campionato, soprattutto dopo due brutti infortuni nella speranza che possa dimostrare tutto il suo valore in campo.