Inter, un’esterno di Serie A nel mirino. C’è un fattore per portarlo a Milano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/12/2022

Inter, c’è una condizione per arrivare ad un esterno. Da quando il campionato è andato in pausa per far spazio al Mondiale in Qatar, vari media nazionali e non hanno iniziato a parlare di diverse ipotesi di mercato, non solo per la sessione invernale, ma anche per quella estiva. Uno dei ruoli che da viale della Liberazione stanno monitorando con più attenzione è quello dell’esterno sinistro, ruolo in cui Robin Gosens, fino ad ora, non ha convinto Simone Inzaghi.

Proprio la permanenza o meno dell’esterno tedesco è la condizione fondamentale per arrivare ad un nuovo giocatore in quel ruolo. Nel caso in cui Gosens dovesse lasciare Milano, allora ecco che sia Beppe Marotta che Piero Ausilio, faranno in modo di trovare un’alternativa all’altezza.

Inter, si punta a rinforzare la corsia sinistra per il mercato di gennaio: c’è un fattore importante da tenere in considerazione

Come detto, la società nerazzurra, sta cercando i profili migliori per fare in modo di rinforzare la corsia sinistra. Robin Gosens non ha convinto ed una sua partenza, potrebbe aprire a profili di mercato molto interessanti. Secondo quanto ha riportato il quotidiano toscano La Nazione, Marotta e Ausilio stanno osservando da vicino le prestazioni dell’esterno dell’Empoli, Fabiano Parisi. Il giocatore si sta mettendo parecchio in mostra in questa stagione e potrebbe essere un profilo adatto per sostituire Gosens.

Su Parisi, però, ci sono anche altre squadre interessate come la Juventus e la Lazio. Inoltre, al momento, l’Empoli non sembra essere disposto a lasciare partire Parisi durante il mercato di gennaio. Ecco perchè, il fattore fondamentale, sarà quello di anticipare la concorrenza fin da subito, in modo da non lasciarsi impreparati.