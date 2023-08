Inter, una pista per l’attacco rimane viva: costa 30 milioni. Ecco quanto offre Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/08/2023

Inter, una pista per l’attacco rimane viva. In viale della Liberazione, si sta lavorando molto intensamente per completare la rosa di Simone Inzaghi in quelli che sono, ancora, i ruoli mancanti. Ieri è stata la giornata dell’ufficialità di Yann Sommer dal Bayern Monaco, domani dovrebbe essere quella di Samardzic dall’Udinese e, successivamente, dovrebbe arrivare anche quella di Audero dalla Sampdoria.

Ma, oltre a questi imminenti arrivi, all’Inter mancano ancora due pedine per completare l’organico, ovvero il braccetto di difesa e la prima punta. In quest’ultimo caso, si sono fatti tanti nomi nel corso dei mesi, da Morata a Balogun, fino a Beto, e la società sta valutando con molta attenzione.

Ma, come riportato dal giornalista Sacha Tovalieri di RMC Sport, c’è un nome che non è ancora tramontato. Si tratta dell’attaccante iraniano del Porto, classe 1992, Taremi. Su di lui c’è anche l’interesse del Milan, mentre l’Inter pare abbia offerto circa 23 milioni di euro. I portoghesi, dal canto loro, sono fermi sulla loro valutazioni da 30 milioni, per cui, ovviamente, non si è arrivati ad una chiusura.

Insomma, il casting centravanti è ancora molto più che aperto e i nomi sono conosciuti da tempo. Vedremo su chi virerà la società per accontentare Inzaghi.