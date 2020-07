Inter, un urlo dal mercato: Alaba affare già concluso?

Inter, dopo Hakimi già blindato Alaba? Ne sembra convinto l'intermediario di mercato Ivan Reggiani, che rilancia l'indiscrezione sul laterale austriaco aggiungendo come i nerazzurri abbiano già raggiunto un accordo scrittto con il giocatore.

Queste le parole di Reggiani, raccolte dal sito specializzato calciomercato.it : “Alaba? Per quanto ne so il giocatore è in partenza e l’Inter penso che abbia già concluso qualcosa di importante, credo che ci sia anche un mezzo compromesso sottoscritto tra l’Inter e l’entourage del giocatore e penso che l’Inter possa veramente annoverarlo nella prossima rosa“.