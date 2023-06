Inter, un rinnovo potrebbe arenarsi a sorpresa: i nuovo arrivi fanno pensare ad un addio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/06/2023

Inter, un rinnovo potrebbe non essere formalizzato. In queste settimane, si sta parlando tanto delle manovre di mercato della società nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, dopo la sconfitta in finale di Champions League, si è messa subito al lavoro per garantire a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva anche per la prossima stagione, in cui, l’obiettivo dichiarato, è certamente il raggiungimento della seconda stella.

Per questo, uno dei reparti tenuti maggiormente sott’occhio in viale della Liberazione è quello difensivo. Con la partenza di Skriniar, si cerca un giocatore che possa sostituirlo sul centro-destro e il nome che viene fatto con maggior insistenza è quello del difensore del Chelsea, Kalidou Koulibaly. Inoltre, sembra imminente l’arrivo del difensore tedesco classe 2000, Yann Bisseck.

Ma delle novità arrivano dai rinnovi. Detto che, come confermato dal suo agente Pastorello, è quasi definito quello di Stefan de Vrij e detto che è certo anche il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio, stando così le cose, i posti dietro sarebbero tutti occupati. Ragion per cui, non ci sarebbe posto per Danilo D’Ambrosio.

Il difensore nerazzurro, secondo Tuttosport, potrebbe lasciare Milano dopo tanti anni. Su di lui si era detto che, a fine stagione, si sarebbe parlato della possibilità di un rinnovo annuale, ma probabilmente non sarà così. Dopo Skriniar e Dzeko, un altro giocatore potrebbe lasciare Appiano Gentile.