Inter, un nuovo rinforzo in arrivo dalla Cina: "Ho parlato con loro..."

Il futuro di Oscar, fantasista brasiliano ex Chelsea e in Cina, precisamente allo Shangai SIPG, da dicembre 2016, potrebbe essere in Italia. A darne conferma è stato lo stesso giocatore classe 1991, intervistato in esclusiva da "PassioneInter.com".

Queste le sue brevi ma importanti dichiarazioni: "Se qualcuno mi ha cercato? Sì, in queste settimane ho parlato con due club di Milano… Non posso entrare nei dettagli, però sì, una cosa posso dirla: voglio giocare in Italia!".