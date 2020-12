Inter, un nome in cima per il centrocampo: le condizioni

Uno dei tasselli richiesti da Antonio Conte per rinforzare la rosa dell'Inter è quello di un centrocampista, che possa aiutare la squadra sia con la sua qualità che con la sua quantità, e che possa ricoprire più ruoli.

Il nome che mette tutti d'accordo in Viale della Liberazione è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è considerato come prioritario sia per la dirigenza interista che per il tecnico.

Il problema dell'operazione, come riporta Il Corriere dello Sport, sta nelle condizioni di mercato, dal momento che l'Udinese non accetta prestiti di 18 mesi, nè offerte che siano inferiori ai 35-40 milioni. Strada in salita, per un calciatore che piace e anche tanto, ma per cui l'Inter, non può permettersi di spendere la cifra richiesta.