Inter, un laziale resta nel mirino: si prova il de Vrij-bis?

Inter, Luiz Felipe resta sempre nel mirino nerazzurro.

Il difensore della Lazio è in scadenza di contratto il prossimo giugno ed è per questo che il suo entourage ha avuto una serie di incontri con il presidente Claudio Lotito e con il direttore sportivo Igli Tare per provare ad arrivare ad una felice conclusione della trattativa. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il giocatore, che anche con Sarri è uno dei pilastri della squadra biancoceleste, vorrebbe un trattamento economico che riconosca questa sua centralità.

Infatti, l'attuale stipendio del giocatore è di circo 800 mila euro netti a stagione e la sua richiesta per prolungare è di 2 milioni di euro a stagione, cifra a cui la Lazio non è, almeno fino a questo momento, arrivata, ragion per cui non si è giunti ad un accordo. Dal canto suo, la società capitolina, vorrebbe evitare di perdere un giocatore così importante a parametro zero, soprattutto per evitare che ci possa essere un nuovo caso de Vrij, difensore olandese che passò all'Inter nel 2018 con le stesse modalità di trasferimento.

Altro fatto che Lotito e Tare considerano è proprio l'interessamento da parte dei nerazzurri che, di fatto, potrebbero replicare l'affare. Si sa, infatti, come i rapporti tra le due società erano stati già scalfiti proprio dall'affare che ha portato l'olandese a Milano e, anche questa estate, dal passaggio di Simone Inzaghi dai biancocelesti - con il quale aveva trovato un accordo per il rinnovo di contratto - ai nerazzurri. Insomma, le prossime settimane ci diranno qualcosa in più per quanto riguarda questo affare, con l'Inter che rimane sullo sfondo pronta ad approfittare della situazione.