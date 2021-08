Inter, un giovanissimo talento sfuma: il giocatore va al Monza

L'Inter, anche per il mercato della propria Primavera, cerca sempre di andare alla ricerca dei migliori talenti sia stranieri che italiani. E anche quest'anno gli acquisti fatti dalla società nerazzurra vanno in quella direzione, ma uno degli obbiettivi che era stato messo nel mirino oggi è sfumato in maniera definitivamente.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, il giovane talento del Chievo Verona, il trequartista classe 2004 Samuele Vignato - fratello di Emanuel, giocatore del Bologna -, è stato acquistato dal Monza a titolo definitivo a parametro zero per la prossima stagione. Un giocatore che si è svincolato dalla società veneta, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie A.

Vedremo se i dirigenti avranno in mente di cogliere occasioni come sarebbe potuta essere questa, oppure se riterranno che il reparto avanzato della squadra di Christian Chivu possa essere al completo in vista della prossima stagione per essere competitivi e lanciare quanti più giocatori possibili in prima squadra.