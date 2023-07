Inter, un giovane vicino alla cessione: a giorni la sua risposta definitiva

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/07/2023

Inter, un giovane nerazzurro vicino alla cessione in questa sessione. Sono ore frenetiche in casa nerazzurra per provare a portare a termine alcune operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Alcuni movimenti sono già stati formalizzati, come quelli di Brozovic e Frattesi, altri sono vicini ad esserlo, come la cessione di Onana, per altri ancora ci vorrà un po’ più di tempo.

Intanto, Marotta e Ausilio, sono impegnati anche in un lavoro di sfoltimento della rosa, per tutti quei calciatori che non rientrano nei piani o che hanno ancora bisogno di giocare con continuità prima di valutare un possibile ritorno in maglia nerazzurra. In quest’ultima categoria rientra sicuramente Martin Satriano.

L’attaccante uruguaiano, nell’ultima stagione, ha vestito, in prestito, la maglia dell’Empoli con cui ha offerto delle ottime prestazioni, ma a cui ha fatto mancare il suo apporto in zona gol, segnando solamente due reti. Un magro bottino che ha convinto la dirigenza di viale della Liberazione a provare a cederlo in prestito per consentirgli di poter migliorare anche sotto questo aspetto.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, è arrivato un interessamento proprio per Satriano. La squadra in questione è la Dinamo Zagabria. La squadra croata avrebbe avanzato la possibilità di prelevare in prestito l’attaccante e l’Inter è sostanzialmente d’accordo. Adesso, la palla passa a Satriano che dovrà decidere se la destinazione è di suo gradimento o meno.