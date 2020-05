Inter, un club si tira fuori dalla corsa a Werner: nerazzurri favoriti?

Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’’ il Liverpool, squadra che sembrava la favorita per l’acquisto di Timo Werner, si sarebbe tirata fuori dalla corsa al tedesco. I Reds, a causa della crisi economica dovuta dall’emergenza Coronavirus, non sarebbero disposti ad investire una cifra superiore ai 60 milioni di euro sul mercato. L’attaccante tedesco sarebbe nel mirino di diversi top club europei tra cui Barcellona, Chelsea, Juventus e specialmente Inter.

Il club nerazzurro lo avrebbe individuato come il sostituto ideale del probabile partente Lautaro Martinez. La possibile cessione dell’argentino permetterebbe ai nerazzurri di incassare una cifra compresa tra i 90 e i 111 milioni di euro. Cifra che verrebbe subito reinvestita sul mercato per l’acquisto di un top player in attacco. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Timo Werner; ma i nerazzurri starebbero monitorando con attenzione anche Edison Cavani in scadenza di contratto con il Psg e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal.