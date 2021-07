Inter, un club fa sul serio per Vidal: affare possibile a una condizione

Resta incerto il futuro di Arturo Vidal per la prossima stagione. Il cileno è stato una delle poche note stonate dello scudetto nerazzurro della passata stagione e con l’addio di Antonio Conte non sarebbe più ritenuto un elemento incedibile. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per diminuire il monte ingaggi e a causa dei 7 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente dal giocatore non è da escludere una partenza in questa finestra di mercato.

Come riportato da Sport Mediaset, sulle tracce del centrocampista ci sarebbe il forte interesse del Boca Juniors. Il club argentino, però, non sembrerebbe intenzionato a versare un indennizzo economico all’Inter ma sarebbe pronto a prenderlo soltanto nel caso in cui il giocatore si svincolasse.

Arturo Vidal rientrerà dalle vacanze la prossima settimana e molto probabilmente incontrerà la dirigenza per fare il punto sul suo futuro. Il centrocampista ha un contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2022 con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Se le parti decidessero di separarsi potrebbero provare anche a trovare un accordo per la rescissione consensuale del contratto. L’Inter potrebbe accontentarsi di perderlo a costo zero in modo da liberarsi del suo alto ingaggio. Sono attesi ulteriori aggiornamenti entro i prossimi giorni.