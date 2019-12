Inter, un club fa sul serio per Lautaro Martinez. La posizione dei nerazzurri

Non c'è solo il mercato in entrata a tenere banco in casa Inter. I nerazzurri infatti dovranno guardarsi dall'offensiva del Barcellona per Lautaro Martinez.

I blaugrana, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero disposti a spendere una cifra importante per affiancare l'attaccante argentino a Leo Messi in vista della prossima stagione.

Tuttavia, sempre secondo la rosea, la dirigenza dell'Inter sarebbe tranquilla. Forti del fatto che Lautaro si trova bene a Milano non si avverte la necessità di chiudere in fretta un accordo per il rinnovo. Il prolungamento con conseguente adeguamento dello stipendio ci sarà, ma con i tempi giusti.