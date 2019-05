Inter, un club di Serie A continua a monitorare Candreva

Uno dei giocatori che in estate potrebbe dire addio all'Inter è Antonio Candreva, esterno classe 1997. Sulle sue tracce ci sarebbe il Torino di Walter Mazzarri.

Così riferisce "torinogranata.it": "Candreva gioca da una vita ma è classe '87, quindi potenzialmente con almeno quattro o cinque stagioni bune ancora davanti, e ha un contratto che scadrà solo nel 2021. Soprattutto quest'anno il centrocampista romano aveva uno stipendio di 2,2 milioni netti, al momento fuori dal monte ingaggi del Toro nel quale il più ricco è Andrea Belotti con 1,8.Ma la prospettiva di essere allenati da un tecnico che lo stima come Walter Mazzarri, di cambiare aria per rilanciarsi prendendosi anche rivincite e di avere un impegno pluriennale potrebbe convincerlo a spalmarsi l'ingaggio su più stagioni. Il suo procuratore è Federico Pastorello, lo stesso anche di Keita (che rientra i i partenti quasi sicuri da casa nerazzurra) e di Romelu Lukaku che al momento è candidato fortissimo per sostituire Mauro Icardi davanti indipendentemente dall'arrivo di Dzeko. E per accontentare il procuratore, a Candreva andrà cercata una sistemazione ideale...".