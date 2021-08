Inter, un attaccante si sfila dalla lista per il post-Lukaku

La cessione imminente di Romelu Lukaku al Chelsea, costringe la dirigenza interista a correre ai ripari per poter trovare un sostituto che possa essere adeguato alle esigenze tecniche e tattiche del nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi. Proprio per questo in viale della Liberazione si sta cercando di sfogliare la margherita per capire chi poter portare a Milano alle migliori condizioni economiche e con le massime garanzie.

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, infatti, uno dei nomi nella lista di Piero Ausilio e Beppe Marotta è quello dell'attaccante classe 2000 del Sassuolo e fresco vincitore con la Nazionale dell'Europeo, Giacomo Raspadori, sorpresa della scorsa stagione della squadra neroverde e prossimo gioiello del calcio italiano pronto a spiccare il volo nel calcio dei grandi.

In realtà, per la rosea, il baby attaccante non dovrebbe partire in questa sessione di calciomercato visto che, con il nuovo allenatore Dionisi, potrebbe essere lui il titolare insieme a Ciccio Caputo a capeggiare l'attacco degli emiliani. Un nome in meno, quindi, da poter portare all'Inter. Raspadori sicuramente piace, ma bisogna fare i conti con una società che può decidere se e quando vendere, soprattutto dopo la cessione di Marlon che ha messo a posto il bilancio.