Inter, un attaccante sfuma definitivamente: blitz da 15 milioni per portarlo in Italia

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/07/2023

Inter, sfuma definitivamente la pista che porta ad un attaccante. Queste, sono ore particolarmente frenetiche negli uffici di viale della Liberazione. Marotta e Ausilio, infatti, dopo aver abbandonato clamorosamente la pista che porta a Romelu Lukaku e dopo aver ceduto Onana al Manchester United, adesso devono completare la rosa con i tasselli che mancano a Simone Inzaghi per competere e poter vincere lo scudetto.

Soprattutto in attacco, manca la casella che giusto la scorsa stagione, era coperta da proprio dall’attaccante belga. In queste ore sono tanti i nomi che circolano in orbita nerazzurra: da Morata a Balogun, fino a Taremi e Beto, la dirigenza sta cercando di trovare il profilo migliore.

Nelle scorse settimane, si era fatto anche un altro nome, ovvero quello dell’attaccante della Nazionale , Mateo Retegui. Il giocatore del Tigre, sembrava essere parecchio vicino a vestire la maglia nerazzurra. Ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il suo futuro non sarà a Milano. Infatti, il Genoa, sembra essere molto vicino a concludere l’affare e portare in Italia il centravanti.

Proprio oggi dovrebbe essere formalizzata l’ultima offerta al Tigre, in linea con le richieste della società argentina, da 15 milioni di euro. Un bel colpo per una squadra neopromossa. L’Inter, sembrava non essere più una pista calda per Retegui. I nerazzurri si focalizzeranno su altri profili.