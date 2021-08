Inter, un'altra punta per Inzaghi? Tutti i nomi in ballo

L'Inter è alla ricerca di attaccanti per rimpolpare il reparto avanzato di Simone Inzaghi, soprattutto viste le non perfette condizioni di Alexis Sanchez e la cessione imminente di Pinamonti in prestito secco all'Empoli. Ecco che il nome di Joaquin Correa è sempre il primo nella lista e sembra vicina la chiusura della trattativa.

Ma, secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, potrebbe non essere l'unico innesto del reparto avanzato, e proprio per questo la dirigenza di viale della Liberazione sta sfogliando la margherita degli attaccanti in cui figurano tanti nomi interessanti. Tra questi c'è Lorenzo Insigne, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Matias Vecino. Ma c'è anche Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo, così come interessa molto anche il centravanti del Real Madrid Luka Jovic.

Ovviamente, questa punta verrebbe presa a condizioni vantaggiose, ovvero in prestito con diritto di riscatto. Pochi giorni alla conclusione del mercato e ancora dei nomi in ballo, per un'Inter che in questa stagione vuole avere un organico completo e competitivo per poter arrivare ad alti livelli.