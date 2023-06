Inter, un addio a sorpresa e una priorità. E Lukaku va in Arabia solo in un caso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/06/2023

Inter, iniziano le prime manovre di mercato per la squadra nerazzurra. Sono passati solo tre giorni dalla finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City e ancora la delusione in casa nerazzurra non è svanita. Ma intanto, in viale della Liberazione, già da oggi iniziano i primi summit di mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Proprio di questo, all’interno del canale Twitch di SOS Fanta, ha parlato l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che ha voluto fare il punto su alcune questioni della prossima campagna trasferimenti dell’Inter.

Secondo Romano, infatti, potrebbe esserci una partenza a sorpresa come quella di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco non dovrebbe più far parte della rosa di Inzaghi nella prossima stagione e i richiami della Turchia e dell’Arabia Saudita sono sempre più forti. Arabia Saudita che corteggia anche Romelu Lukaku. Big Rom tornerà al Chelsea dopo la fine del prestito all’Inter e si sa che da tempo ci sarà un incontro tra le due società per provare a riportarlo a Milano.

Solo se quest’ultima condizione non dovesse realizzarsi, allora ecco che il giocatore prenderebbe in seria considerazione il trasferimento in Arabia. Parlando di Chelsea, e dell’imminente incontro che ci sarà, i nerazzurri avanzeranno un nome in maniera prepotente. Si tratta dell’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che rappresenta un’assoluta priorità per Marotta e Ausilio per esperienza nazionale ed internazionale, nella speranza di trovare la giusta quadra per arrivare al giocatore.