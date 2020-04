Inter, un acquisto praticamente chiuso si complica, un altro nome risale

L'Inter sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Un reparto che sarà oggetto di un restyling importante è sicuramente l'attacco. Esposito partirà i prestito, Sanchez tornerà alla base, ed in attesa di capire cosa accadrà con Lautaro (ora più vicino alla permanenza) l'unico certo di restare è Lukaku.

Conte vorrebbe Giroud come alternativa al belga. E la trattativa nei giorni scorsi sembrava ben avviata. Il francese infatti ha il contratto in scadenza a giugno, e sarebbe arrivato a Milano a parametro zero. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha in mano una clausola che gli permetterebbe di prolungare unilateralmente il vincolo contrattuale. E questo starebbe frenando la conclusione dell'affare.

Per questo risale la candidatura di Mertens, che non ha ancora l'accordo con il Napoli per il rinnovo. I due hanno caratteristiche diverse, ma la rosea specifica che, vista l'età e le richieste economiche, sono uno tra loro potrà approdare in nerazzurro. E il belga ora appare in vantaggio.