Inter, ultim’ora importantissima su Pavard: l’agente Branchini conferma tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/08/2023

Inter, c’è una novità dell’ultima ora su Pavard. La trattativa che sta tenendo molto impegnata la dirigenza nerazzurra in questi ultimi giorni è quella inerente all’acquisto di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Il giocatore francese, non ha giocato nell’ultimo turno di campionato e sta spingendo tantissimo per vestire il nerazzurro.

Proprio sul difensore francese, ha parlato l’agente Giovanni Branchini, intercettato da Tuttomercatoweb, che ha usato parole inequivocabili su questa trattativa. Ecco le parole di Branchini: “Pavard è molto vicino all’Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l’attuale terzino destro Mazraoui. L’operazione coi nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo”.

Insomma, una novità importantissima. Un affare che sembrava in alto mare a inizio mercato, ma che adesso sta prendendo sempre più forma. Inzaghi ha richiesto a gran voce un braccetto di difesa di spessore. Pavard potrebbe essere davvero la soluzione giusta. Non resta che attendere qualche istante per capire se davvero la conclusione positiva dell’affare è possibile.