Inter, ufficiale il riscatto del Torino per Ansaldi: le cifre dell'affare

Denaro prezioso in arrivo per l'Inter. L'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport infatti, sottolinea il riscatto obbligatorio di Cristian Ansaldi scattato per il Torino alla quarantesima presenza dell'argentino.

Sull'affare, la rosea questa mattina scrive:

“Il Torino ha esercitato il riscatto per il prestito di Ola Aina dal Chelsea ed ha pagato quello di Cristian Ansaldi all’Inter. Due anni fa era arrivato in granata Ansaldi dall’Inter con la formula del prestito biennale: alla 40ª presenza col Toro sarebbe scattato l’obbligo di riscatto, costato 2,5 milioni“.